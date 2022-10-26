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26.10.2022 11:25

В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев

В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку

В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев

В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку, пишет издание «Радио Свобода».

В предъявленном Карнышову обвинении сказано, что он разместил пост в социальной сети «ВКонтакте» с негативной оценкой «группы лиц, объединённых по признаку принадлежности к национальности «украинцы». Как сообщают Сибирь.Реалии, сам пост уже удалён, его содержание не раскрывается.

В прошлом году Николая Карнышова уже штрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление по национальному признаку, а в сентябре текущего года суд в Омске приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, признав виновным в возбуждении ненависти к женщинам - также из-за поста во «ВКонтакте».

В октябре Карнышов был внесён в реестр экстремистов и террористов.

Уголовное дело против Николая Карнышова - первое с начала войны, связанное с возбуждением ненависти к украинцам, при том, что многие представители российской власти, прокремлёвские журналисты и блогеры регулярно позволяют себе подобные высказывания. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущий Владимир Соловьёв публично призывали «стирать с лица земли» украинские города, а директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский призвал в эфире «топить» и «сжигать» украинских детей.

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