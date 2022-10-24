Бастрыкин поручил проверить высказывания Красовского про украинских детей
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание журналиста диким и омерзительным и объявила о приостановке сотрудничества с ним
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Как сообщил СКР, «в социальной сети один из пользователей» попросил господина Бастрыкина проверить «ряд резких заявлений» директора вещания RT.
Поводом для скандала стало его интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Тот сказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что их страна «оккупирована москалями». В ответ на это Антон Красовский заявил, что «топить таких надо было», «в смерекову хату забивать и жечь этих детей». Писатель в ответ заявил, что это экстремизм.
Главред RT Маргарита Симоньян назвала высказывание журналиста диким и омерзительным и объявила о приостановке сотрудничества с ним. Антон Красовский после этого написал, что ему «по-настоящему неловко» и он надеется, что его простят. Он утверждает, что «как-то не увидел этой границы», потому что «бывает так: сидишь в эфире, тебя несет, и ты не можешь остановиться».