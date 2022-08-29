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29 августа 2022, 22:15

Прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими материалами

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск о признании экстремистскими произведений Федорова М.Я. Фамилия и инициалы этого человека полностью совпадают с именем рэпера Оксимирона

Прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими материалами

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск о признании экстремистскими произведений Федорова М.Я. Фамилия и инициалы этого человека полностью совпадают с именем рэпера Оксимирона. Карточку дела в картотеке московских судов заметила «Медиазона» (признана иноагентом). Ранее Оксимирон выступил против военной операции России на Украине.

Настоящее имя рэпера — Мирон Янович Федоров. Как следует из карточки дела, иск о признании его произведений экстремистскими поступил в суд сегодня, 29 августа. Иск поступил от и.о. прокурора Москвы Сергея Савенкова «в интересах РФ».

Заседание по делу еще не назначено. Что послужило поводом для административного разбирательства — неизвестно. Представители рэпера пока не комментировали иск.

Оксимирон выступил против ввода войск России в Украину и уехал из страны. Рэпер также провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта украинцев.

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