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24.10.2022 16:34

В Курской области рядом с ФАПами и почтовыми отделениями будут рыть укрытия

Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями

В Курской области рядом с ФАПами и почтовыми отделениями будут рыть укрытия

Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями.

«Что касается сельских территорий, где имеются ФАПы, почты, банки и магазины без подвальных помещений, там должны быть оборудованы укрытия, — обратился господин Горбунов к районным чиновникам на совещании в обладминистрации. — Элементарное укрытие — это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы сделаем фотографии образцов и пришлем. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтоб люди могли укрыться. Потому что ФАПы — легкие конструкции, осколками их прошьет насквозь, в них не укроешься».

В Курской области в связи с участившимися обстрелами приграничных территорий со стороны Украины проведена ревизия всех бомбоубежищ и мест для укрытия. Чиновники требуют активизировать работу по их обустройству: укрытия должны быть обеспечены водой, освещением и медицинскими аптечками. Также в регионе начали строить усиленные линии обороны: две были возведены до конца прошлой недели, еще одну построят через две недели.

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