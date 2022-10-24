В Курской области рядом с ФАПами и почтовыми отделениями будут рыть укрытия
Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями
Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями.
«Что касается сельских территорий, где имеются ФАПы, почты, банки и магазины без подвальных помещений, там должны быть оборудованы укрытия, — обратился господин Горбунов к районным чиновникам на совещании в обладминистрации. — Элементарное укрытие — это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы сделаем фотографии образцов и пришлем. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтоб люди могли укрыться. Потому что ФАПы — легкие конструкции, осколками их прошьет насквозь, в них не укроешься».
В Курской области в связи с участившимися обстрелами приграничных территорий со стороны Украины проведена ревизия всех бомбоубежищ и мест для укрытия. Чиновники требуют активизировать работу по их обустройству: укрытия должны быть обеспечены водой, освещением и медицинскими аптечками. Также в регионе начали строить усиленные линии обороны: две были возведены до конца прошлой недели, еще одну построят через две недели.