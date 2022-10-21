Госдума не смогла принять поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Госдума не смогла принять поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые давали бы отсрочку от призыва многодетным отцам
Госдума не смогла принять поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые давали бы отсрочку от призыва многодетным отцам. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Сам законопроект без части поправок был принят 18 октября сразу в трех чтениях, следует из информации в базе данных Госдумы. Закон уточняет механизм призыва на военную службу по мобилизации индивидуальных предпринимателей и упрощает процедуру передачи бизнеса доверенным лицам на время мобилизации.
Отклоненные поправки были внесены перед вторым чтением законопроекта и предполагали отсрочку для нескольких категорий родителей. В частности, для отцов трех и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае обучения детей по очной форме обучения) либо для воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет, а также для отцов детей с паллиативным статусом или статусом ребенка-инвалида. Кроме того, предлагалось дать отсрочку молодым людям, которые являются единственным сыном или дочерью одинокого родителя. Все эти поправки комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить, следует из материалов в базе Госдумы.
По словам Авксентьевой, поправки с дополнительными гарантиями отсрочки от призыва договорились внести думские оппозиционные партии, на что им дали один час между чтениями. Во время голосования свои голоса за отдали «Новые люди», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР, они набрали 110 голосов, но члены «Единой России» голосовать отказались и для рассмотрения инициативы не набрался кворум, сообщила Авксентьева. Отдельные законопроекты, которые содержат связанные с мобилизацией поправки, внесены в Госдуму, но «зависли, завязли, лежат без движения», добавила она.
По поправкам вообще не голосовали 317 депутатов от «Единой России» из 323, три представителя партии проголосовали за, трое воздержались, следует из результатов голосования, которые в Telegram-канале опубликовала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, не голосовавший по поправкам, заявил, что по этому поводу есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно, написала Останина.
В середине октября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Генштаб в начале октября разослал в военкоматы и призывные комиссии указание давать отсрочку мужчинам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, либо с тремя и более детьми до 18 лет, если один из них с инвалидностью, а также мужчинам, у которых на иждивении ребенок с паллиативным статусом. При этом закон о мобилизационной подготовке дает отсрочку только мужчинам с четырьмя и более детьми. Картаполов называл указание «жестом доброй воли Минобороны».