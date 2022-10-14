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14.10.2022 15:07

Депутат Госдумы предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных на фронте

Депутат Госдумы («Единая Россия») и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в посте во «ВКонтакте» осудил поспешную отправку военнослужащих на фронт

Депутат Госдумы предложил «расстрелять» виновных в гибели мобилизованных на фронте

Депутат Госдумы («Единая Россия») и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в посте во «ВКонтакте» осудил поспешную отправку военнослужащих на фронт. По мнению депутата, нужно «расстрелять» командиров, виновных в гибели на передовой недавно призванных по мобилизации граждан.

Таким образом господин Морозов прокомментировал гибель пяти резервистов из Челябинской области. По его словам, «изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую». Отметим, что 29 сентября Минобороны сообщало, что мобилизованные граждане после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий.

«После таких "ошибок" офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского "авось"? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал Сергей Морозов на странице во «ВКонтакте».

От также заявил, что ситуация свидетельствует о том, что «некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны».

К своему посту он прикрепил скриншоты сообщений с жалобами близких призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Они сообщали об отсутствии положенных компенсаций, призыве отцов малолетних детей, а также мобилизации школьных учителей.

13 октября правительство Челябинской области сообщило о гибели пять человек, призванных военным комиссариатом в Коркино. Информации об обстоятельствах их гибели нет. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб. помимо федеральных выплат.

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