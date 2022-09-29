Российский шоумен Семен Слепаков уехал из России
Бывший резидент Comedy Club и известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков покинул РФ и отправился в Израиль. Ранее он записал антивоенную песню «Не все так однозначно»
Известный российский шоумен, продюсер и исполнитель Семен Слепаков покинул РФ и отправился в Израиль. Ранее он записал антивоенную песню «Не все так однозначно». Об этом сообщает телеграм-канал «Светские хроники».
О том что Слепаков уехал, сообщила его ассистентка. Он уточнила, что певец отправился не на лечение, с его самочувствием все в порядке.
«С ним все хорошо. Он уехал», — отметила помощница Слепакова.
В августе в СМИ появилась информация, что Слепаков собирается давать концерты в Израиле, но он опроверг слухи об эмиграции.
Шоумен не слишком активен в соцсетях и редко писал новые посты. Однако в феврале, после вторжения ВС РФ в Украину он записал обращение к президенту России Владимиру Путину.
«Дорогой Владимир Владимирович, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры? Как на это посмотрел бы Владимир Семенович Высоцкий?», — сказал Слепаков и попросил Путина «найти другой выход из чудовищной ситуации».
Новую песню он выпустил после долгого молчания, в которой высмеял всех, кто до сих пор считает, что в сложившейся ситуации, когда идет война в Украине, в России объявлена «частичная мобилизация», а тысячи российских мужчин штурмуют границы с теми странами, где их еще готовы принять «не все так однозначно».
«Когда был нанесен удар по Украине, я был так огорчен, я прямо впал в уныние. И было на душе так тягостно и мрачно. Я даже собирался написать в Facebook, но в голове внезапно мелькнула мысль: "А вдруг не все ли так однозначно?», – говорится в первом куплете песни.
Напомним, в РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября по указу российского президента Владимира Путина. Позже министр обороны Шойгу заявил, что повестки получат триста тысяч.
Россияне, впрочем, в «частичность» не поверили и устремились прочь из России. Сейчас огромные пробки из желающих уехать скопились на границах с Казахстаном и Грузией.
А сегодня стало известно, что повестки могут также получить и деятели культуры: актеры, музыканты, артисты балета и оперные исполнители.
Повестки уже получили несколько известных российских спортсменов.