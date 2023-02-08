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08.02.2023 13:32

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

В 2022 году выход из российского гражданства в диппредставительствах России за рубежом оформили 4306 человек, В 2020 году из российского гражданства вышла 3877 человек, в 2021 году — 4055

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек

В 2022 году выход из российского гражданства в диппредставительствах России за рубежом оформили 4306 человек, пишет «Новая газета. Европа», со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

Это максимум за три года. В 2020 году из российского гражданства вышла 3877 человек, в 2021 году — 4055. Однако в допандемийном 2019 году от российского гражданство отказывались немного чаще, чем в 2023-м, — 4356 раз.

В МИД заявили, что не наблюдают «особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом» с учетом того, что в 2020–2021 годах из-за коронавирусных ограничений «прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме».

Внутри России от российского гражданства отказались всего 40 человек, отмечает «Новая газета. Европа», ссылаясь на данные МВД. В ведомстве не уточнили, сколько таких заявлений было годом ранее.

В 2022 году об отказе от российского гражданства публично объявляли, в частности, бизнесмен и основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков, основатель британской финансовой технологической компании Revolut Николай Сторонский, основатель группы фондов DST Global миллиардер Юрий Мильнер и миллиардер Рубен Варданян.

МВД России в 2022 году оформило более 5,4 млн заграничных паспортов. Это максимум за девять лет и на 1,5 млн больше, чем за весь 2021 год, когда ведомство оформило почти 3,9 млн загранпаспортов. За год рост числа выданных заграничных паспортов составил 40%.

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