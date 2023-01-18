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18.01.2023 18:21

В Государственной Думе России начали готовить закон о конфискации имущества уехавших россиян

В Госдуме готовят законопроект о конфискации имущества у «ряда уехавших россиян», но пока остается непонятным, кого именно депутаты собираются лишить имущества

В Государственной Думе России начали готовить закон о конфискации имущества уехавших россиян

В Госдуме готовят законопроект о конфискации имущества у «ряда уехавших россиян», пишет «The Moscow Times». По словам источника издания, официальных поручений на этот счет комитетам не было, но некоторые депутаты работают над вопросом.

Пока остается непонятным, кого именно депутаты собираются лишить имущества. На прошлой неделе спикер Госдумы  Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество уехавших «негодяев», которые продолжают «публично лить грязь на Россию». Он предлагал ввести соответствующий пункт в Уголовный кодекс России. 

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — объяснил свое предложение Володин в телеграм-канале.

По его словам, конфисковать имущество нужно, чтобы «возместить нанесенный ущерб». «Но совести им это, конечно, не вернет», — заключил спикер нижней палаты парламента. 

В Кремле это предложение назвали «очень сложной темой». «Безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он согласился, что с уехавшими из страны «врагами», которые негативно настроены по отношению к России, «надо бороться». В то же время Песков заявил о необходимости создавать условия для возвращения остальных российских граждан. 

В последние месяцы представители российской власти все чаще говорят о наказаниях для уехавших россиян. Отнимать имущество у россиян, покинувших страну, предлагал сенатор Сергей Цеков. По его словам, это должно касаться всех, «независимо от того, звезды это или айтишники». При этом он ссылался на то, что за рубежом уже начали конфисковывать активы России.

Глава Совбеза Дмитрий Медведев называл покинувших Россию граждан «врагами общества» и «предателями». Он предложил закрыть им въезд в Россию без предварительного раскаяния или амнистии. 

По оценке Альфа-банка, около 1,1 млн человек могли покинуть страну за первые девять месяцев 2022 года.

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