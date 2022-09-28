В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва по мобилизации для отцов трех и более несовершеннолетних детей. Законопроект размещен на портале Госдумы
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отсрочке от призыва по мобилизации для отцов трех и более несовершеннолетних детей. Законопроект размещен на портале Госдумы.
«На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения,— до 23 лет»,— говорится в документе.
Сейчас право на отсрочку есть у отцов четырех и более несовершеннолетних детей, отцов-одиночек и матерей-одиночек, воспитывающих ребенка или нескольких детей в возрасте до 16 лет, а также у семей с тремя детьми, если их мать беременна на сроке не менее 22 недель.
Отсрочку также имеют студенты государственных вузов очной и очно-заочной форм обучения, аспиранты, а также специалисты в банковской и IT-cферах, сотовых операторах и СМИ.