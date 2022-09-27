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27.09.2022 11:28

Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт

МВД республики Северная Осетия сообщило, что из-за больших очередей разрешило пеший переход на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Также там в ближайшее время развернут мобильный пункт военкомата

Возле КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт

МВД республики Северная Осетия сообщило, что из-за больших очередей разрешило пеший переход на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Также там в ближайшее время развернут мобильный пункт военкомата.

Глава МВД республики генерал-лейтенант Андрей Сергеев провел совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс». С ним встретились начальник Госавтоинспекции, руководители регионального пограничного управления ФСБ РФ и таможни. Участники встречи заявили, что приток легкого транспорта в сторону Грузии «серьезно нарастает». «Несмотря на принимаемые меры, среди которых в том числе увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан», — говорится в пресс-релизе МВД.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября по указу Владимира Путина. На следующий день на границе РФ с Грузией образовалась длинная очередь из автомобилей. Из-за этого полиция рекомендовала не въезжать в Грузию через «Верхний Ларс». Из-за скопления машин разрешено переходить пропускной пункт пешком. ФСБ отправила к границе с Грузией БТР якобы на случай, если резервисты прорвут границу.

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