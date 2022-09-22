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22 сентября 2022, 09:23

Объявленная в России мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. К такому выводу пришли эксперты из вашингтонского Института изучения войны

Объявленная в России мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны

Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы. К такому выводу пришли эксперты из вашингтонского Института изучения войны (ISW). 

Призыв бойцов из запаса позволит лишь сохранить численность российских войск в Украине на нынешнем уровне, таким образом компенсируя потери на фронте, считают исследователи. «Хотя даже это еще не точно», — говорится в сообщении. 

В Институте отметили, что российские резервисты плохо подготовлены к боевым действиям, поскольку по призыву срок службы в российской армии составляет всего год. Это и отсутствие переподготовки после окончания срочной службы говорит о том, что бойцы быстро теряют приобретенные навыки.

Кроме того, неизвестно, сколько резервистов уже направили в Украину, предлагая подписать контракт на военную службу сразу после конца срочной. По оценкам представителей украинского командования, с 24 февраля Россия отправила 80 тысяч человек из мобилизованного резерва для участия в войне.

Накануне военные комиссары Татарстана, Самарской области и Дагестана подписали мобилизационные указы. Согласно документу, военнослужащим запаса, не имеющим мобилизационных предписаний на руках и не получившим повестки, запрещается покидать свой район или город.

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