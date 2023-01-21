Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля
Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 000 человек, сообщает разведка США. Такое количество убитых и раненых США представили союзникам на саммите на авиабазе Рамштайн в Южной Германии
Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 000 человек, пишет The Moscow Times со ссылкой на The Sun, которое ссылается на данные разведки США. По данным издания, такое количество убитых и раненых США представили союзникам на вчерашнем саммите на авиабазе Рамштайн в Южной Германии.
Генерал армии США Марк Милли признал, что российская армия уже потеряла «огромное количество жертв». Он не назвал точную цифру, но отметил, что она уже «значительно превышает 100 тысяч человек».
Перед началом войны Россия сосредоточил к границе с Украиной примерно 150 000 военных, сообщало Минобороны США. По их данным, позже эти части перебросили в Украину. А постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер перед вторжением говорил, что Россия могла собрать на границе с Украиной от 169 до 190 тысяч военнослужащих. Получается, что за 11 месяцев войны Россия потеряла убитыми и ранеными почти всю армию, собранную перед 24 февраля.
В сентябре президент Владимир Путин объявил в России мобилизацию. На войну в Украине призвали еще 300 тысяч военнослужащих. В конце октября глава Минобороны отчитался президенту, что задание по мобилизации 300 тысяч военнослужащих выполнено. В декабре Путин сказал, что половина мобилизованных уже находилась в зоне боевых действия, а 77 тысяч — непосредственно участвуют в боях.
По данным американской разведки, Россия смогла мобилизовать только 250 тысяч человек из 300 тысяч заявленных. Об этом также заявили Марк Милли
Накануне издания «Медиазона» и с «Би-би-си» опубликовали регулярную оценку подтвержденных потерь российской армии. По их данным, на 17 января в Украине погибли 11 662 российских военнослужащих. Из них 644 были мобилизованными.
С 1 по 17 января издания подтвердили гибель 942 российских военнослужащих. Такая большая цифра зафиксирована впервые с начала войны. Издания связывают высокий уровень смертности с отчаянным стремлением России захватить Бахмут.
Для обновления данных издания используют заявления властей и родственников погибших, а также данные волонтеров, которые следят за кладбищами в десятках российских городов и сел. Полученное таким образом число не отражает реальное число погибших, которое может быть на 40-60% выше, отмечают издания.
Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации — 21 сентября. По словам главы ведомства Шойгу, за все время войны в Украине погибли 5937 военнослужащих.