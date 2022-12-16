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война в украине
АГЕНТСТВО
16.12.2022 17:44

Минус сорок

Элитная бригада, которая защищала границу с Норвегией, потеряла почти половину состава в Украине

Минус сорок

Участвовавшая в наступлении на Харьков 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного флота потеряла около 40% состава. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы подразделения и данные западных разведок.

Сотрудники западных спецслужб называют 200-ю бригаду одним из самых эффективных российских подразделений, пишет WP.

Датированный маем документ, с которым ознакомилась газета, показывает, что в двух батальонно-тактических группах бригады оставалось 455 и 439 человек соответственно. Когда бригада входила в Украину в начале войны, в обеих БТГ насчитывалось более 700 человек, общую численность бригады на момент начала войны западные чиновники оценивали в 1400-1600 человек. Один из европейских чиновников, с которым поговорила WP, сказал, что с учетом этих потерь бригаду «нельзя считать боевой силой».

Кроме того, согласно внутренним документам, многие из самых мощных видов оружия подразделения, включая ракетные установки и танки, были либо уничтожены, либо захвачены. Деградацию бригады в разговоре с WP описывают и сами военные. «Подразделение разваливается. Они даже не тренируют нас… Они просто говорят тебе: «Теперь ты стрелок. Вот так, вот пулемет»», — сказал попавший в 200-ю бригаду мобилизованный солдат.

Серьезные потери 200-я бригада начала нести с самого начала войны. Как говорят украинские чиновники, попавшие в плен военные из подразделения говорили, что узнали о наступлении в 3 утра 24 февраля, а до этого думали, что их привезли под Белгород на учения. В первый день войны украинскую границу пересекли около 100 машин бригады, двигавшиеся в направлении Харькова. К вечеру несколько подразделений 200-й бригады попали в засаду или были атакованы, десятки солдат были убиты или ранены, были потеряны танки и установки «Град», говорят украинские и западные чиновники.

«Направление, которое им было назначено, оказалось хорошо защищено очень мотивированными украинцами», — объясняет провал высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

В последующие недели бригада заняла оборонительные позиции к северу от Харькова и отбивалась от дальнейших атак. Тогда был тяжело ранен командир бригады полковник Денис Курило в результате удара, который, по словам западных чиновников, уничтожил его машину. Согласно документам, это произошло 22 апреля и впоследствии потребовало госпитализации офицера. Медицинские записи показывают, что у него была черепно-мозговой травмы, которая вызывала у Курило «тошноту, рвоту, потерю памяти и краткосрочную дезориентацию». Госпитализирован он был только в июле в госпиталь Бурденко в Москве. Жена офицера сказала журналистам, что после выписки Курило перевели в другое подразделение.

В июне 200-я бригада вернулась в Украину после переформирования под Белгородом. Подразделение пополнили военные, у многих из которых не было опыта боев на земле, в том числе моряки Северного флота и специалисты по материально-техническому обеспечению.

После первоначального успешного наступления в течение некоторого времени 200-я бригада обменивалась ударами с 127-й бригадой ВСУ, рассказывает ее командир Тарас Шевченко. В какой-то момент украинские военные перестали отвечать на российские удары, чтобы сделать вид, что у них закончились боеприпасы. Вскоре 200-я бригада ослабила оборону, военные начали ходить без бронежилетов и шлемов и больше отдыхать. После этого ВСУ успешно атаковали позиции российского подразделения. По словам Шевченко, в результате погибли около 100 российских солдат.

В отношении четырех военных 200-й бригады — старшего лейтенанта, двух сержантов и рядового — вела расследование военная прокуратура, пишет WP со ссылкой на внутренние документы подразделения. Двое подозревались в «незаконной продаже взрывчатых веществ», двое других — в «несанкционированном оставлении воинской части». В итоге, как пишет газета, обвинения против военных выдвинуты не были.

До войны 200-я бригада была размещена в Мурманской области, примерно в 15 км от норвежской границы. «В Мурманской области наши границы теперь голые. Теперь они все пустые. Там никого не осталось», — сказал один из раненых военных бригады в разговоре с WP.

В конце марта советник главы офиса президента Алексей Арестович утверждал, что 200-я бригада почти полностью уничтожена.

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