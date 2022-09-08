Находящемуся в ШИЗО с 15 августа Навальному запретили приватно общаться с адвокатами
Комиссия исправительной колонии №6 во Владимирской области обвинила Алексея Навального в том, что из мест лишения свободы он продолжает заниматься преступной деятельностью, и лишила его адвокатской тайны
Комиссия исправительной колонии №6 во Владимирской области обвинила Алексея Навального в том, что из мест лишения свободы он продолжает заниматься преступной деятельностью, и лишила его адвокатской тайны. Политик уже в четвертый раз за месяц находится в ШИЗО.
Все адвокатские документы по делам Алексея Навального будут подвергаться трехдневной проверке.
«Теперь, если адвокат хочет согласовать со мной проект жалобы на колонию, он должен отдать его самой колонии, та через три дня мне, а потом обратная трехдневная дорога уже с моими правками», — сообщается в инстаграме политика.
Когда Навальный спросил у сотрудников ФСИН, какие именно правонарушения он совершает, ему ответили, что это «секретная информация». Щель для передачи адвокатских документов в его камере забили.
«Мы с адвокатами теперь общаемся через двойное пластиковое стекло, внутри которого решетка. Общение больше похоже на пантомиму, если честно», — сказано в посте.
Такую меру автор сообщения связывает с инициативами, над которыми работает Навальный и его сторонники: профсоюзом заключенных, «Умным голосованием» и списком разжигателей войны.
Накануне стало известно, что Алексей Навальный подал иск к начальнику ИК-6 Юрию Коробову. Причиной стал перевод оппозиционера в ШИЗО за расстегнутую пуговицу. Навальный настаивает, что действия руководства колонии незаконны.
Первый раз Навального отправили в ШИЗО 15 августа на трое суток. В основании решения было сказано, что политик «регулярно расстегивает» верхнюю пуговицу тюремной робы, когда находится в промзоне. Второй раз Навальный оказался в ШИЗО 24 августа. За то, что во время предыдущего конвоирования политик три секунды не держал руки за спиной, он получил пять суток.