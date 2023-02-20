Фильм «Навальный» получил награду Британской киноакадемии BAFTA в номинации «Лучший документальный фильм»
Биография, снятая компаниями HBO Max и CNN Films, рассказывает о российском оппозиционере Алексее Навальном, который последние два года находится в колонии
Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм», говорится в сообщении на сайте киноакадемии.
Биография, снятая компаниями HBO Max и CNN Films, рассказывает о российском оппозиционере Алексее Навальном, который последние два года находится в колонии. События в картине охватывают период с лета 2020-го (когда он попал в больницу после отравления) по январь 2021 года. Фильм содержит фрагменты интервью с Навальным и его супругой Юлией.
О создании фильма авторы сообщили в январе 2022 года, премьера состоялась 25 января того же года на фестивале Sundance в США. Позднее картину показали в США на телеканале CNN, фильм вошел в число претендентов на премию «Оскар».
Помимо фильма «Навальный» в шорт-лист премии BAFTA в номинации «Лучший документальный фильм» вошли фильмы «Все, что дышит», «Вся красота и кровопролитие», «Огонь любви» и «Дэвид Боуи: Moonage Daydream».