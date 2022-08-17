Олег Дерипаска подал в суд на Навального из-за расследования и фотографии с Лавровым
Мария Певчих рассказала, что Дерипаска потребовал выплачивать ему по 50 тысяч рублей за каждый день в случае неудаления расследования, а также записать видео, где она и Албуров лично зачитывают опровержение
Об этом сам Навальный рассказал в своих соцсетях (попутно упомянув, что вышел из ШИЗО, куда его отправили несколько дней назад).
«Вышел из ШИЗО (или как тут говорят, «поднялся с кичи») — дают уведомление: олигарх Дерипаска подал на вас в суд», — пишет Навальный.
По его словам, в иске Дерипаски фигурируют также его коллеги Мария Певчих, Георгий Албуров, издание The Insider и другие СМИ. Дерипаска требует от них удалить фотографию, на которой он запечатлен c министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Японии.
Эту фотографию The Insider опубликовал в конце апреля 2022 года — на ней Дерипаска вместе с Сергеем Лавровым и Светланой Поляковой, которую называют его любовницей, стоят на фоне японского ресторана.
Мария Певчих рассказала, что Дерипаска потребовал выплачивать ему по 50 тысяч рублей за каждый день в случае неудаления расследования, а также записать видео, где она и Албуров лично зачитывают опровержение.
Кроме того, бизнесмен потребовал удалить и опровергнуть расследование команды Навального, опубликованное в сентябре 2021 года, в котором говорится, что близкие Лаврова пользуются домами и яхтами Дерипаски, а также уничтожить любые упоминания о своей связи с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которого подозревали в связях с Россией на президентских выборах в США в 2016 году.
Навальный пишет, что иск будет рассмотрен Зеленоградским судом.