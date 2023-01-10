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10.01.2023 14:40

Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным

Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным

Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным

Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным, которого в десятый раз за время его заключения отправили в штрафной изолятор колонии строгого режима во Владимирской области, и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, пишет издание «Радио Свобода».

В письме, говорится, что условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать заключённому оппозиционеру необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина России Алексея Навального.

«С медицинской точки зрения очевидно, что Алексей Навальный не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии», - заявляют подписавшие обращение российские врачи и напоминают, что право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь прописаны в Конституции России. Заключенные под стражу и отбывающие наказание в виде лишения свободы, согласно закону, также имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в гражданских медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

В обращении к президенту Путину, как гаранту Конституции, российские медики требуют допустить к Алексею Навальному гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.

Письмо подписали 36 врачей, большинство из которых из Москвы.

9 января стало известно, что Алексей Навальный 31 декабря был – в 10-й раз – помещён в штрафной изолятор и, таким образом, встретил Новый, 2023-й год в ШИЗО.

Адвокат Навального Вадим Кобзев написал в твиттере, что, по его данным, Навальный в ШИЗО заболел, у него температура и кашель. «Пытаемся передать ему лекарства», – пишет Кобзев.

25 декабря Алексей Навальный сообщил, что вышел из ШИЗО после очередной отправки туда на 12 суток. Таким образом, между двумя отправками в штрафной изолятор прошло шесть дней.

Во владимирской колонии строгого режима Навальный находится с июня 2022 года. Назначать дополнительные наказания ему стали после того, как в августе он объявил о создании профсоюза заключённых и стал оспаривать условия своего содержания. Среди поводов, по которым Навального отправляли в ШИЗО, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, отсутствие куртки, нецензурная лексика, умывание не по распорядку.

Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.

Сначала оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).

Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.

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