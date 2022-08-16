Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Москве и Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор порекомендовал ввести масочный режим в российских регионах, где зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом
Роспотребнадзор порекомендовал ввести масочный режим в российских регионах, где зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там, где где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, рекомендуется ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях.
В ведомстве уточнили, что почти 49% выявленных случаев в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Тем временем в Архангельской области наблюдается снижение заболеваемости.
«Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма "омикрон" отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых от коронавируса и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — заявили в Роспотребнадзоре.
За последние сутки, согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, врачи выявили в России 23 909 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 3 411 человек, 59 заболевших умерли.
Бурятия первой из регионов России ввела с сегодняшнего дня масочный режим.