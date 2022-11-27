В Китае четвертый день подряд заболеваемость коронавирусом растет рекордными темпами
В Китае четвертый день подряд фиксируют суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР
В Китае четвертый день подряд фиксируют суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Большинство выявленных случаев — бессимптомные.
За последние сутки в Китае выявили 39 791 случай коронавируса. По данным правительства, 36 082 случаев заражения за последние сутки являются бессимптомными. Больше всего случаев выявили в провинции Гуандун на юге Китая, в Пекине и в городе центрального подчинения Чунцин.
Пики фиксировались также 24 ноября (31 656), 25 ноября (32 943) и 26 ноября (35 183). В прошлый раз пики заболеваемости в стране фиксировали в апреле 2022 года, тогда суточный прирост достигал 29 тыс. случаев.
В последнее время в Китае ухудшается эпидемиологическпя ситуация, в отдельных регионах фиксируются локальные вспышки. Для борьбы с коронавирусом власти вводят локальные локдауны и обязательное ПЦР-тестирование. В Гуанчжоу строят карантинный центр на 80 тыс. мест.