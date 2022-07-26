26 июля 2022, 00:23
Минздрав опроверг введение дополнительных антиковидных мер в больницах
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию телеграм-каналов о введении в медицинских учреждениях дополнительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Фото: mirtesen.ru
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию телеграм-каналов о введении в медицинских учреждениях дополнительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В ведомстве заявили, что в больницах масочный режим, а также другие антиковидные меры не отменялись.
По данным Telegram-канала Baza, в медучреждениях ввели дополнительные противоэпидемические меры, включая обязательную термометрию на входе и разделение потоков пациентов. Канал ссылался на протокол совещания, которое 14 июля провел оперативный штаб Минздрава под руководством главы ведомства Михаила Мурашко.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 24 июля было зафиксировано 7,5 тыс. новых заражений. Это максимальный показатель с 29 апреля.