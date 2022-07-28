Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины «заняли активно антироссийскую позицию»
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию лидерам рок-группы «Би-2» Игорю Бортнику и Александру Уману, известным под псевдонимами Лёва и Шура Би-2.
В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины «заняли активно антироссийскую позицию», отменили концерт в Омске из-за «патриотического» баннера, выпустили клип на песню с «российско-украинским политическим подтекстом», а кроме того, Бортник и Уман имеют гражданства «недружественного» России государства Австралия и государства Израиль.
Юридическую возможность запретить приезжать в страну участникам группы «Би-2» Кузнецов объяснил федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Также он отметил, что руководствуется «интересами страны и народа».
Лёва и Шура «Би-2» публично не высказывались о ходе войны в Украине, однако группа отменила выступление в омском спорткомплексе «Красная звезда» из-за размещённого в зале баннера с буквой «Z», которая символизирует так называемую «специальную военную операцию» российских войск. Ещё несколько концертов группы в разных городах были отменены местными властями.
Известно также, что из группы «Би-2» был уволен один из административных работников, который публично поддержал воооружённое вторжение в Украину.
Ранее СМИ сообщили о существовании списка «запрещённых в России артистов», которые выступали против войны в Украине. Среди них - группы ДДТ, «Би-2», «Аквариум» и «Порнофильмы», рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов - всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов в России.
В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности - «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный». Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.