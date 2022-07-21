В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками
Борьба с мошенниками может увеличить сроки банковских переводов на два дня, говорится в проект поправоке к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку
Борьба с мошенниками может увеличить сроки банковских переводов на два дня, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку.
Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банку необходимо сообщить об этом отправителю средств. В случае если он одобряет перевод, банк все равно блокирует операцию сроком на два дня.
В пояснительной записке уточняется, что это необходимо, поскольку большинство мошеннических операций реализуются с помощью методов социальной инженерии, когда отправитель самостоятельно переводит средства. «Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику», отмечено в документе.
При этом подобная инициатива вызывает сомнение у участников рынка. В частности, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что эта мера не будет достаточно эффективной, поскольку блокировать можно только переводы в адрес уже установленных мошенников: «В базе данные появляются после того, как мошенники проработают пять–семь дней, за это время они успеют вывести деньги и скрыться».
По данным ЦБ, в первом квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, вывели с помощью методов социальной инженерии.