В Госдуме РФ назвали нелегитимными электронные повестки в весенний призыв
Отправленные в весенний призыв электронные повестки являются юридически ничтожными. Рассылка повесток через «Госуслуги», о которой объявили в Минобороны, проводится в тестовом режим
Отправленные в весенний призыв электронные повестки являются юридически ничтожными, заявил в среду глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.
По словам Картаполова, одного из авторов готовившегося в тайне закона, рассылка повесток через «Госуслуги», о которой объявили в Минобороны, проводится в тестовом режиме.
Это «апробация системы», чтобы «понять, они вообще доходят или не доходят», заявил Картаполов Shot, добавив, что «юридической силы» такие повестки «не будут иметь».
В комментарии «РИА Новости» депутат уточнил, что электронные повестки должны дублироваться традиционными — на бумаге.
О начале рассылки электронных повесток в рамках стартовавшего 1 апреля весеннего призыва сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. По его словам, к оповещению призывников подключат сотовых операторов через СМС-рассылки, а кроме того, гражданам будут поступать телефонные звонки.
14 апреля Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Он стал ответом на массовую эмиграцию россиян, возмутившую президента, узнали The Moscow Times от высокопоставленного сотрудника правительства. По его словам, Путин был «лично задет» бегством граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР.