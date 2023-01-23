Меню
Россия
RU / EN
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
23.01.2023 01:20

Россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом

Госдума приняла новый закон, устанавливающий штрафы за неправильное хранение навоза. Ранее обратить внимание на эту проблему просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом

Госдума приняла новый закон, устанавливающий штрафы за неправильное хранение навоза. Ранее обратить внимание на эту проблему просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Принятые депутатами меры мягче, чем штрафы, которые могли быть назначены по предыдущим законам.

Комитет Госдумы одобрил закон, предусматривающий штрафы за неправильное обращение (хранение, транспортировку и реализацию) «побочных продуктов животноводства»: навоза, помета, подстилок, говорится в официальных документах Госдумы. В свою очередь, правила обращения с побочными продуктами животноводства устанавливаются законом, который был принят Госдумой летом 2022 года и вступает в силу с марта 2023 года.

По новому закону, навоз больше не будет считаться отходом, говорится в сообщении Госдумы. А значит, к нему не будут применяться те же требования по хранению и утилизации, как к отходам — что раньше мешало, например, использовать навоз как удобрение, потому что отходы запрещено оставлять на полях. Кроме того, теперь навоз и другие побочные продукты животноводства будут считаться собственностью фермера. Закон утверждает, что фермеру будет достаточно уведомить Россельхознадзор о том, какой объем навоза был собран и когда и каким образом его планируют применять. Это позволит фермерам свободно покупать и продавать навоз, по сути, сделает навоз еще одной статьей дохода, а не убытком для фермеров.

При этом по новому законопроекту, объяснили в Госдуме, возможно будет оштрафовать фермеров на сумму от 30 тыс до 450 тыс рублей за неправильное хранение, транспортировку и реализацию навоза. Эти штрафы меньше, чем те, которые можно было получить, когда навоз считался отходами — от 70 до 90 тыс рублей для физического лица, а для юрлица — от 600 до 800 тыс рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к закону о побочных продуктах животноводства указано, что фермеры все еще не должны допускать загрязнения окружающей среды, что хранить навоз до использования нужно на специальных площадках и что передавать его можно только другим сельхозпроизводителям. В случае нарушения этих требований навоз может быть снова признан опасным отходом, и фермерам придется нести ответственность уже как за нарушение правил обращения с отходами.

Как сообщалось ранее, российские ученые нашли способ перерабатывать куриный помет и выделять из него белок, который может стать ценной комбикормовой добавкой.

Материалы по теме
В Госдуме голосует пропавший депутат, которого полгода назад приговорили к 10 годам колонии
Депутаты от «Единой России» планируют ввести уголовные наказания за уклонение от мобилизации
«Официальное трудоустройство»
Сейчас на главной
Роман о вымышленном Путине вошел в пятерку самых продаваемых книг Франции в 2022 году
франция
Роман о вымышленном Путине вошел в пятерку самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Роман «Кремлевский волшебник» писателя и журналиста Джулиано да Эмполи занял пятое место среди самых продаваемых книг Франции в 2022 году
Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля
Рамштайн
Путин потерял в Украине почти всю армию, собранную перед 24 февраля
Число российских потерь на войне в Украине достигло 188 000 человек, сообщает разведка США. Такое количество убитых и раненых США представили союзникам на саммите на авиабазе Рамштайн в Южной Германии
Президент Молдовы не исключила пересмотра нейтралитета Республики и вступление в военный блок
Молдавия в связи с военными действиями в Украине обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Об этом в интервью Politico сказала президент республики Майя Санду
На Урале чиновники отказалась похоронить с почестями бойца «ЧВК Вагнера»
чвк вагнера
На Урале чиновники отказалась похоронить с почестями бойца «ЧВК Вагнера»
Мать погибшего на войне в Украине бойца «ЧВК» заявила, что администрация Камышловского района Свердловской области отказалась выделить местный Дом культуры для церемонии похорон ее сына
В 2022 году 2,5 тыс россиян погибли в результате пожаров из-за курения
пожары
В 2022 году 2,5 тыс россиян погибли в результате пожаров из-за курения
В 2022 году в России произошло 13,5 тысяч пожаров при курении, в которых погибли 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России
В НАТО призвали страны альянса наращивать производство танков, ракет и беспилотников
Страны НАТО должны больше внимания уделять производству боевой техники, в том числе ракет, танков и БПЛА, заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Ангус Лэпсли
Telegram ограничат в деньгах
мессенджеры
Telegram ограничат в деньгах
Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации, сообщили в Роскомнадзоре. Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
авиасообщения
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Саломе Зурабишвили не поддержала восстановление авиасообщения с Россией и призвала правительство «серьезно изучить вопрос» притока россиян в страну «со всеми его социальными и политическими параметрами»
Зеленский надеется получить истребители F-16 в будущем
владимир зеленский
Зеленский надеется получить истребители F-16 в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании союзников на базе Рамштайн в Германии. Он заявил, что надеется на поставки Украине истребителей F-16 и ракет дальнего действия в будущем
Авторская колонка
Вдудь социологию
Интервью Юрия Дудя с Оскаром Кучерой вызвало в либеральной части российского общества в основном непонимание и возмущение. И зря. Дудь сделал нечто крайне важное для современной общественной дискуссии
Рогов Кирилл
Лавров спровоцировал новый дипломатический конфликт с Израилем
Израиль
Лавров спровоцировал новый дипломатический конфликт с Израилем
Попытки Москвы объяснять происходящее в Украине борьбой в нацизмом привели к новому конфликту с Израилем. В прошлый раз пришлось извиняться Путину
Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
Европарламент
Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России
Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов
Иран
Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов
Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на «отличные отношения с Москвой», заявил в эфире TRT World глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
На крыши зданий в центре Москвы установили военную технику
Оборона Москвы
На крыши зданий в центре Москвы установили военную технику
В Москве на административное здание в Тетеринском переулке и на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной установили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»
Правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата
Сейчас в Украине существует несколько православных церквей, в том числе УПЦ, которая в мае 2022 года провела собор и заявила о независимости от Московского патриархата
Общество
В Государственной Думе России начали готовить закон о конфискации имущества уехавших россиян
В Госдуме готовят законопроект о конфискации имущества у «ряда уехавших россиян», но пока остается непонятным, кого именно депутаты собираются лишить имущества
Правительство Украины понесло небоевые потери
происшествие
Правительство Украины понесло небоевые потери
Утром в среду министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли в авиакатастрофе в городе Бровары Киевской области. Вертолет с чиновниками летел на малой высоте, а затем упал рядом со зданием детского сада
Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей
Канада
Министр обороны Канады объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей
Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев объявила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн