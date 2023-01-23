Россиян будут штрафовать за неправильное обращение с навозом
Госдума приняла новый закон, устанавливающий штрафы за неправильное хранение навоза. Ранее обратить внимание на эту проблему просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Госдума приняла новый закон, устанавливающий штрафы за неправильное хранение навоза. Ранее обратить внимание на эту проблему просила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Принятые депутатами меры мягче, чем штрафы, которые могли быть назначены по предыдущим законам.
Комитет Госдумы одобрил закон, предусматривающий штрафы за неправильное обращение (хранение, транспортировку и реализацию) «побочных продуктов животноводства»: навоза, помета, подстилок, говорится в официальных документах Госдумы. В свою очередь, правила обращения с побочными продуктами животноводства устанавливаются законом, который был принят Госдумой летом 2022 года и вступает в силу с марта 2023 года.
По новому закону, навоз больше не будет считаться отходом, говорится в сообщении Госдумы. А значит, к нему не будут применяться те же требования по хранению и утилизации, как к отходам — что раньше мешало, например, использовать навоз как удобрение, потому что отходы запрещено оставлять на полях. Кроме того, теперь навоз и другие побочные продукты животноводства будут считаться собственностью фермера. Закон утверждает, что фермеру будет достаточно уведомить Россельхознадзор о том, какой объем навоза был собран и когда и каким образом его планируют применять. Это позволит фермерам свободно покупать и продавать навоз, по сути, сделает навоз еще одной статьей дохода, а не убытком для фермеров.
При этом по новому законопроекту, объяснили в Госдуме, возможно будет оштрафовать фермеров на сумму от 30 тыс до 450 тыс рублей за неправильное хранение, транспортировку и реализацию навоза. Эти штрафы меньше, чем те, которые можно было получить, когда навоз считался отходами — от 70 до 90 тыс рублей для физического лица, а для юрлица — от 600 до 800 тыс рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В пояснительной записке к закону о побочных продуктах животноводства указано, что фермеры все еще не должны допускать загрязнения окружающей среды, что хранить навоз до использования нужно на специальных площадках и что передавать его можно только другим сельхозпроизводителям. В случае нарушения этих требований навоз может быть снова признан опасным отходом, и фермерам придется нести ответственность уже как за нарушение правил обращения с отходами.
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