Александру Шестуну вручили премию Московской Хельсинской группы
В день рождения российского общественного деятеля и известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, состоялась XIV церемония вручения премии МХГ в области защиты прав человека
Сегодня, в день рождения советской дисседентки, российского общественного деятеля и известной правозащитницы Людмилы Алексеевой, состоялась XIV церемония вручения премии Московской Хельскинской группы (МХГ) в области защиты прав человека.
Среди тех, кому была присуждена премия экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, которого на торжестве представляли его супруга Юлия и дети. Премию он получил в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека». Также её обладателями стали известные музыканты, журналисты, правозащитники.
Напомним, ранее другая известная правозащитная организация объявила Шестуна, находящегося сейчас в колонии, политзаключённым, а известный российский писатель Дмитрий Быков назвал экс-главу подмосковного района «символом тюремного сопротивления».
Учитывая, что Александр Вячеславович не мог находиться на церемонии, написанную им речь зачитала его жена.
Также сегодня премии были вручены музыканту Ивану Алексееву (NoizeMC) в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства», журналисту из Коми Павлу Андрееву («За вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека среди молодёжи»), московскому юристу Григорию Вайпану («За отстаивание прав человека суде»), британской учёной Мэри Калдор («За исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение...», журналист Елена Костюченко («За журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека»), сахалинскому правозащиткнику Марку Куперману, пистательнице Татьяне Локиной, польскому общественному деятелю Адаму Михнику («За исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение...», Николаю Сванидзе - журналисту, общественному деятелю, члену Входит Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Григорий Михнов-Вайтенко - российский религиозный и общественный деятель, епископ Апостольской православной церкви.
Среди гостей церемнии были замечены известный российский адвокат Гернри Резник, а также бывший Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин и экс-председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Для справки: Ежегодная премия Московской Хельсинкской Группы в области защиты прав человека присуждается с 2009 года по десяти номинациям и является единственной в стране общественной наградой для правозащитников.
Дорогие друзья!
Позвольте поблагодарить Вас за столь грандиозный аванс рядовому политзаключенному. Я испытываю двойную гордость за награду МХГ, еще и в день 95-летия великой Людмилы Алексеевой, с которой имел счастливую возможность личного общения.
Сейчас, когда мир стоит в одном шаге от ядерной катастрофы, даже ближе, чем во времена СССР, необходимость миротворческой деятельности МХГ- самой старейшей правозащитной организации в стране, созданной еще в годы холодной войны, особенно необходима.
Для меня большая честь оказаться в компании со столь заслуженными обладателями премии прошлых лет: Наталья Эстемирова, Сергей Мохнаткин, Оюб Титиев, Константин Котов, Лев Шлосберг, Евгений Бобров, Ахмед Барахоев и другими отважными людьми.
В большинстве своем мы хорошо знакомы и стараемся поддерживать друг друга на фоне ужесточающихся репрессий на свободомыслящих людей. Всю свою жизнь я был приверженцем ценности человеческой личности. После окончания института и аспирантуры с головой окунулся в кооперативное движение и далее в бизнес. Возглавлял «Серпуховский союз промышленников и предпринимателей», параллельно избрался депутатом районного совета. В непростое, но прекрасное время 90-х мы защищали на всех площадках новый класс продвинутых граждан, не побоявшихся встать на рискованный путь малого бизнеса. Участие жителей в местном самоуправлении и предпринимательстве давало навыки, как с помощью личной инициативы и усердия можно обеспечить свою семью и благоустроить свой населенный пункт. Мы постепенно отучали людей от советского пассивного мышления и потребительского отношения к государству. Достигнув успеха бизнесе, я избрался на пост Главы Серпуховского района. Предпринимательские навыки использовал для активного привлечения инвестиций, в десятки раз повысив доходы бюджета муниципалитета и качество жизни местных жителей. РФ ратифицировала «Европейскую хартию», что было в преамбуле закона «О местном самоуправлении». Муниципалитеты не входят в систему государственной власти — это основа любой демократической страны — фундамент управленческой пирамиды. Представим сегодня сегодняшнюю автократию в России стоящим карандашом на столе, способным упасть от легкого дуновения, мы видим, что, в отличие от пирамиды, вертикаль власти (карандаш) физически менее устойчива и функциональна. Однако, в те годы Кремль начал сворачивать с демократического пути развития страны. Жителей лишили права избирать местную власть. В Подмосковье началась тотальная ликвидация районов с поселениями под укрупненные городские округа. Жители лишились сельских льгот.
Принцип — «Власть на расстоянии вытянутой руки» — был утерян. Массово повезли московский мусор на местные полигоны ТБО, отравляющий население своим зловонием. Мне пришлось встать на защиту избирателей, несмотря на грозные окрики сверху. Советы депутатов района и поселений проголосовали против ликвидации муниципалитета. Мы официально разрешили все протестные мероприятия. На митингах я подвергал жесткой критике деструктивное поведение областных и федеральных властей. Не остановили меня и прямые угрозы ареста и тотальной конфискации в администрации президента и ФСБ, которые я записал на диктофон и выложил в Youtube. В результате, как и обещали, получил 15-летний срок с изъятием имущества у всех родственников и знакомых предпринимателей.
Встретив в тюрьмах издевательства и пытки, планомерно работаю на преодоление разобщенности арестантов. На протяжении четырех лет еженедельно пишу разоблачительные публикации: о коррупции в правоохранительных органах, карательной тюремной медицине, пытках и избиениях препятствиях мусульманам совершать религиозные обряды, невыносимых бытовых условиях содержания заключенных.
Основная мысль: жестокость порождает жестокость, отсюда и невероятное количество рецидивистов — около 60%, что значительно выше общемировых значений. За 300 миллиардов рублей годовых затрат на ФСИН получаем фабрику для создания новых преступников. Возрождаем новый ГУЛАГ. Предметом особой гордости является освобождение гражданина США Гейлена Грандстаффа после моих публикаций в российских и иностранных газетах. Мне удалось прекратить его унижения и избиения за решеткой как со стороны заключенных, так и со стороны сотрудников, требовавших от него отказа от американского гражданства. После резонанса в прессе о безумных обвинениях Гейлена Грандстаффа посетил посол США в России и добился полного оправдания в суде.
Провел множество протестных голодовок в «Лефортово», «Кремлевском централе», Тверских и подмосковных учреждениях ФСИН. Самый продолжительный отказ от пищи с официальным требованиями освободить всех политзаключенных довел меня до потери половины своего веса с диагнозом кахексия I степени. После насильственной госпитализации в психушку Кащенко и затем в «Кошкин дом» Бутырки, меня дважды подвергли принудительному кормлению «на вязках» через катетер с применением галоперидола в реанимации «Матросской тишины».
Сегодня политика Кремля построена во многом на агрессивной доктрине «Русского мира» философа-проповедника Александра Дугина. «Голос русской цивилизации, его раскаты должны слышать и на территории Украины, и на территории Евразии, и во всем мире. Это не просто желательно, это жизненно необходимо, как необходимы на фронте патроны, ракеты, коптеры и бронежилеты».
Я считаю такую установку губительной для России. Наша задача — донести до людей общечеловеческие ценности мировой цивилизации.
Необходимо остановить кровопролитие в Украине. Гуманно относиться к беженцам и военнопленным. Задуматься об угрозе голода. Нынешнее падение рождаемости на уровне 1945 года — демографическая катастрофа. Мы должны остановить вымирание населения России. У нас есть компас — Людмила Алексеева, Андрей Сахаров, Борис Немцов, которые с небес освещают нам путь во тьме. Давайте вспомним, как в советские времена диссиденты выходили с протестом на Красную площадь без какой-либо надежды быть услышанными обществом, не говоря о массовой поддержке.
Выражаю восхищение всем правозащитникам и оппозиционерам, оставшимся сейчас в России. Отважный политик Владимир Кара-Мурза добился резолюции ПАСЕ о призыве к России освободить политзаключенных по списку «Мемориала». На слушании Ассамблеи 44 апреля 2022 года он сказал, незадолго до того, как его самого арестовали: «Чего больше всего боятся политзаключенные, так это быть забытыми».
Дорогие друзья! Сегодняшняя церемония вручения премии МХГ делает меня еще более упорным в нашей общей борьбе. Уверен, что мои пятеро детей будут носить фамилию Шестун с гордостью!
18.07.2022 года. А.В. Шестун.