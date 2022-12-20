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Украина
20.12.2022 18:31

Украина стала страной года по версии журнала The Economist

Такое звание британский журнал дал Украине за героизм народа и «противостояние хулигану». Журналисты также отметили четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение

Украина стала страной года по версии журнала The Economist

Такое звание британский журнал дал Украине за героизм народа и «противостояние хулигану». Журналисты также отметили четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

Украина стала страной 2022 года по версии влиятельного британского журнала The Economist. Такое звание журналисты дали нашему государству за героизм украинского народа и «противостояние хулигану». Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты пишут, что в обычное время выбор страны года начинается с дискуссии редакторов и авторов, во время которых они пытаются выбрать лидера из представленных 6 государств.

«Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина», — пишет The Economist.

Журнал оценил четыре качества украинцев, за которые Украина и стала страной года:

Героизм. Когда началось вторжения РФ, большинство людей думали, что Украина будет побеждена. Владимир Путин был уверен, что ВСУ сдадутся, но они стояли и боролись за свое государство. Президент Украины Владимир Зеленский также не покинул свою страну, а на предложения западных стран отвечал, что ему нужны «боеприпасы, а не транспорт».

«Подобный характер проявили и простые украинцы. Профессора, сантехники и звезды эстрады стекались в армию, меняя удобные кровати на морозные окопы и риск мучительной смерти. В бою за боем они разгромили россиян", — отмечают в издании.

Изобретательность. Украинские военные быстро заметили слабости своих врагов, подрывали запасы топлива и боеприпасов и быстро учились использовать новое оружие, поставляемое Западом. Также командование передало принятие решений офицерам на местах, что сделало подразделения ВСУ более проворными и адаптируемыми. Также Украина умело использовала помощь дружественных разведывательных служб.

Стойкость. Когда дома нет воды, украинцы растапливают снег. Когда нет электричества, они находят тепло и свет в кафе с дизельными генераторами или спят в офисах, где они работают, во многих из которых теперь есть бомбоубежища и бутилированная вода.

«Ужасы, которые продолжает творить с ними г-н Путин, похоже, не повлияли на их боевой дух», — пишут журналисты.

Вдохновение. Противостоя российскому диктатору, украинцы защитили своих соседей. Если бы РФ завоевала Украину, то могла бы напасть на Молдову, Грузию или угрожать странам Балтии. Украина показала, что «аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным».

«Таким образом, она стала вдохновением не только для тех стран, где есть хищные соседи, такие как Тайвань, но и для угнетенных людей во всем мире», — считает The Economist.

Напомним, 7 декабря журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского и «украинский дух». Журналисты отмечали, что его мужество заразило все политическое руководство Украины и остальной мир.

8 декабря издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы. По оценкам журналистов, европейские лидеры восхищаются и хотят подражать президенту Украины.

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