В четверг в Мособлсуде будет слушаться апелляционная жалоба экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на решение об оскорблении судьи
В августе Домодедовский городской суд признал Шестуна виновным в угрозах судье, неуважении к суду и оскорблении представителя власти
В августе Домодедовский городской суд признал Шестуна виновным в угрозах судье (ч. 1 ст. 296 УК), неуважении к суду (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) в ходе чтения приговора по основному делу в Подольске зимой 2020 года и назначил наказание в виде полугода колонии строго режима плюсом к имеющемуся 15-летнему сроку.
Отметим, что бывший глава частично признал вину в оскорблении судьи, но отверг вину в высказываниях «угроз» «Гаагским трибуналом, карой Божьей» и другими опосредованными высказываниями.
В настоящее время Александр Шестун находится в СИЗО №1 в Калуге. Он своевременно обратился с заявлением о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела, слушавшегося в Домодедово. Но фактически ему в этом было отказано.
«Это является процессуальным нарушением, которое влечёт за собой нарушение права человека на защиту, - заявил адвокат Михаил Трепашкин, комментируя ситуацию, - за это время он мог внести корректировки своей позиции, но делать этого не может».
Напомним, что с сотней томов основного уголовного дела Шестуну дали ознакомиться... за сутки до начала судебного процесса. Не исключено, что в этот раз ситуация может повториться и материалы ему вновь дадут накануне заседания.
Заседание по апелляции назначено на 11:15, 27 октября (зал 404) в Московском областном суде.