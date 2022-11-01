История с отказом Александру Шестуну на встречу с детьми дошла до Минюста России
В конце октября экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся сейчас в калужском СИЗО №1, столкнулся с проблемой, о которой до недавнего времени российские арестанты не знали
В конце октября экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся сейчас в калужском СИЗО №1, столкнулся с проблемой, о которой до недавнего времени российские арестанты не знали.
Домодедовская судья Светлана Жукова выдала разрешение на свидание Александра Шестуна с женой и детьми, но начальник калужского СИЗО Владимир Герасин отказал в реализации этого права. В связи с этим бывший глава обратился к руководству изолятора обосновать запрет.
В своём ответе подполковник внутренней службы ссылается на обновлённый приказ Минюста России «Об утверждении правил внутреннего распорядка (ПВР) изоляторов уголовно-исполнительной системы...», и пишет в отказе: «На свидание с подозреваемыми или обвиняемыми допускается одновременно не более двух совершеннолетних человек». На основании этого Герасин запретил Шестуну встречу с младшими детьми.
В ситуации пришлось разбираться правозащитникам. Оказалось, что это уже не единичный случай отказа заключённым во встречах с детьми, и юристы обратились за разъяснением в Минюст России.
О ситуации также рассказала Ева Меркачёва — член Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России в свой статье, обнародованной накануне в издании «МК».
«Удивительная трактовка, — говорит представитель Минюста, куда я обратилась за разъяснениями. — В новом ПВР просто заменили «взрослых» на «совершеннолетних». То есть на самом деле ведь ничего принципиально не поменялось в смысле допуска на свидания. С чего взяли, что нельзя пускать детей? Тем более что это противоречит федеральному закону. Минюст провёл совещание со ФСИН России по новым ПВР, в числе прочего этот вопрос тоже поднимался. Во ФСИН ясно понимают, что запрета нет.
На днях Управление режима и надзора ФСИН России в ответ на обращения юристов написало, что действия сотрудников СИЗО, которые не пускают детей, неправомерные. Но ответ этот был, скажем так, не публичный. На сайте ведомства вы его не обнаружите. Именно потому в отдельных СИЗО продолжают запрещать свидания родителей с детьми», — пишет Ева Меркачёва.