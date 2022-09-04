Ученые Пекинского университета назвали три вида деятельности, которые снижают риск деменции
Исследование ученых из Шестой больницы Пекинского университета показало, что такие виды досуга, как чтение книг, занятия йогой и общение с друзьями, снижают риск развития деменции
Ученые из Шестой больницы Пекинского университета доказали, что наличие хобби снижает риск развития деменции в среднем на 17%. Они разделили виды досуга по категориям, чтобы изучить, какие дают наибольшее сокращение риска.
Исследование ученых из Шестой больницы Пекинского университета показало, что такие виды досуга, как чтение книг, занятия йогой и общение с друзьями, снижают риск развития деменции. В среднем, у людей с хобби риск развития деменции был ниже на 17%. Работа представлена в журнале Neurology.
Ученые рассмотрели 38 исследований из разных стран, которые охватывают более 2 млн взрослых без деменции, добровольцы предоставили информацию о своем досуге. За участниками наблюдали не менее трех лет.
Ученые классифицировали хобби на три категории: социальное, физическое и интеллектуальное. В ходе исследований у 74,7 тыс. человек развилась деменция. После учета возраста, пола и уровня образования ученые обнаружили, что наличие любого хобби снижало риск деменции на 17%.
Если досуг был связан с интеллектуальной деятельностью, риск снижался на 23%. Наличие хобби, связанного с физической активностью, включая ходьбу, бег, йогу, плавание, езду на велосипеде и т.д. снижало вероятность деменции на 17%. Социальные активности, в том числе общение с людьми, снижало риск на 7%.
«Наша работа показала, что хобби может снизить риск развития деменции», — заявил автор исследования, доктор наук Шестой больницы Пекинского университета Лин Лу.
Он отметил, что предыдущие работы показали, что хобби улучшает состояние здоровья, снижает риск рака и вероятность развития мерцательной аритмии.
В начале августа ученые из Института развития молодежи Университета Джорджии доказали, что низкий или умеренный уровень стресса помогает развить устойчивость и снизить риск психических расстройств, таких как депрессия и антисоциальное поведение. Однако грань между умеренным количеством стресса и слишком большим тонка.