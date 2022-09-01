Президент Российской академии наук посчитал оправданным помещение в СИЗО ученых, обвиняемых в госизмене
1 сентября в Новосибирске состоялось заседание президиума Сибирского отделения РАН, где бывший глава отделения Александр Асеев поднял тему уголовного преследования новосибирских ученых
1 сентября в Новосибирске состоялось заседание президиума Сибирского отделения РАН, где бывший глава отделения Александр Асеев поднял тему уголовного преследования новосибирских ученых. Он заявил о бессилии действующего главы СО РАН Валентина Пармона и спросил, с чем связан «небывалый накал карательно-репрессивных мероприятий в отношении ведущих ученых?».
Президент РАН Александр Сергеев посчитал целесообразным создать в академии структуры, которые бы занимались защитой ученых, имеющих претензии от правоохранителей. Но заявил, что во многих случаях возбуждения уголовного дела есть реальная серьезная подоплека. По его словам, ученые могут выглядеть «кристально чистыми», но при обращении в силовые структуры выясняется, что есть достаточно оснований для следственных действий.
«Я должен напомнить, что если есть обвинение по соответствующей статье, то никакого варианта кроме помещения человека в СИЗО нет», — сказал Сергеев, но добавил, что можно это делать без «автоматчиков», потому что ученые — интеллигенция.
Этим летом трех новосибирских ученых арестовали по подозрению в госизмене. Дмитрий Колкер, Анатолий Маслов и Александр Шиплюк работали в институтах новосибирского Академгородка.