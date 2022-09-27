Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк
Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов
Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь крепостью более 28% в России с 1 января 2023 года. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Согласно документу, минимальная розничная цена увеличится:
на водку — на 7,7%, до 281 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас 261 руб.),
на бренди — на 7,8%, до 375 руб. (с 348 руб.),
на коньяк — на 7,7%, до 517 руб. (с 480 руб.).
С 2023 года минимальная отпускная цена на водку объемом 0,5 л у производителей предлагается на уровне 229 руб. (сейчас 214 руб.), оптовая — на уровне 238 руб. (222 руб.).
Минимальную отпускную цену на за 0,5 л бренди предлагают повысить до 289 руб. (с 270 руб.), оптовую — до 304 руб. (с 284 руб.). Отпускная стоимость коньяка вырастет до 397 руб. (с 371 руб.), оптовая — до 419 руб. (с 391 руб.).
С начала 2022 года в России было продано 72,35 млн дал спиртных напитков крепостью более девяти градусов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. В 2021 году было продано 66,75 млн дал алкогольных напитков.
Согласно ЕГАИС, общий выпуск водки в России с января по август вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи — на 7,11%, до 49,39 млн дал.