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27.09.2022 11:41

Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов

Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на водку и коньяк

Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь крепостью более 28% в России с 1 января 2023 года. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, минимальная розничная цена увеличится:

на водку — на 7,7%, до 281 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас 261 руб.),

на бренди — на 7,8%, до 375 руб. (с 348 руб.),

на коньяк — на 7,7%, до 517 руб. (с 480 руб.).

С 2023 года минимальная отпускная цена на водку объемом 0,5 л у производителей предлагается на уровне 229 руб. (сейчас 214 руб.), оптовая — на уровне 238 руб. (222 руб.).

Минимальную отпускную цену на за 0,5 л бренди предлагают повысить до 289 руб. (с 270 руб.), оптовую — до 304 руб. (с 284 руб.). Отпускная стоимость коньяка вырастет до 397 руб. (с 371 руб.), оптовая — до 419 руб. (с 391 руб.).

С начала 2022 года в России было продано 72,35 млн дал спиртных напитков крепостью более девяти градусов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. В 2021 году было продано 66,75 млн дал алкогольных напитков.

Согласно ЕГАИС, общий выпуск водки в России с января по август вырос на 9,17%, до 49,97 млн дал, розничные продажи — на 7,11%, до 49,39 млн дал.

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