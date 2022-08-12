«Автоваз» назвал сроки возвращения подушек безопасности в модели Lada
Российский автопроизводитель «Автоваз» намерен вернуть подушки безопасности в облегченные модели Lada к концу августа, заявил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24»
Российский автопроизводитель «Автоваз» намерен вернуть подушки безопасности в облегченные модели Lada к концу августа, заявил президент компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24».
«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности. Если мы говорим только о подушке безопасности водителя, то цена увеличится, естественно. Но некритично — на 8000 рублей. Соответственно, если две подушки, в том числе и для переднего пассажира, — будет плюс 16 000», — сказал он. Соколов добавил, что «Автоваз» уже восстановил функцию ГЛОНАСС, но пока что она активируется только в ручном режиме.
Следующий шаг, по словам президента «Автоваза», — возвращение в модели антиблокировочной системы тормозов ABS. Оснащать новые автомобили этой системой компания планирует в 2023 году. «А вслед за этим, что тоже потребует определенного времени, системой устойчивости автомобиля — так называемой системой ESP», — продолжил Соколов. Он также добавил, что «Автоваз» старается сдерживать цены, но стоимость автомобилей, по его словам, в первом полугодии выросла.
В июне «Автоваз» начал продавать машины модели Lada Granta Classic’22, которую назвал «самым доступным» новым автомобилем на рынке. В отличие от привычных моделей, новый автомобиль не имеет подушек безопасности и антиблокировочной системы для торможения. Стоимость седана Granta Classic’22 начинается от 678 300 рублей.
Выпуск таких моделей стал возможным после того, как в мае правительство упростило правила сертификации автомобилей и разрешило выпускать автомобили без подушек безопасности и систем ABS. Послабления позволили российским производителям отказаться от современных электронных компонентов, которые стали недоступны в России из-за санкций, пояснял «Авторевю».
В июле российский авторынок упал на 75% (к аналогичному месяцу прошлого года), оценивала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По ее данным, продажи «Автоваза» упали на 68%, до 10 323 машин.