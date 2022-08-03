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Общество
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03 августа 2022, 15:30

Обратившимся к Путину работникам АвтоВАЗа предложили добровольно уволиться

АвтоВАЗ предложил сотрудникам в Ижевске, где выпускали Lada Vesta, выплатить несколько окладов, если они уволятся добровольно. Рабочим пообещали дальнейшую помощь в трудоустройстве

Обратившимся к Путину работникам АвтоВАЗа предложили добровольно уволиться

АвтоВАЗ предложил сотрудникам в Ижевске, где выпускали Lada Vesta, выплатить несколько окладов, если они уволятся добровольно. Об этом «Интерфаксу» сообщилапресс-служба компании. 

Рабочим пообещали дальнейшую помощь в трудоустройстве на других предприятиях Ижевска и Удмуртии. Автопроизводитель также готов проспонсировать переобучение добровольно ушедших работников. Если они согласятся, то им выплатят пять средних заработных плат или 12 МРОТ. При этом «РИА Новости» уточняет, что 12 МРОТ больше, чем пять средних зарплат. На максимальную выплату смогут рассчитывать работники предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию.

При этом в компании утверждают, что массовые сокращения на заводе в Ижевске не планируются. А выплаты за добровольный уход называют частью комплекса дополнительных мер поддержки: завод находится на простое уже пять месяцев из-за отсутствия поставок комплектующих для Lada Vesta из-за рубежа. В конце июля рабочие Ижевского автозавода, где трудятся около 3200 человек, обратились к Владимиру Путину с просьбой решить проблему с недостающими для производства автомобилей деталями. 

Уход иностранных концернов и прекращение поставок компонентов парализовалиавтомобильное производство от Калининграда до Владивостока. По итогам мая выпуск легковых автомобилей в России сократился на 96,7% — то есть в 30 раз в годовом выражении, отчитался в среду Росстат. За месяц с конвейера сошли лишь 4 тысячи машин, хотя до войны это было 100 тысяч и более.

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