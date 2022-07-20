АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus из оставшихся на складах компонентов
14 июля президент и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов пояснил, что выпуск Lada Largus зависит от поставок подсанкционных компонентов
АвтоВАЗ намерен выпустить ограниченную партию автомобилей Lada Largus, собранных из накопленных на складах автоконцерна компонентов. Производитель планирует реализовать не менее 1,8 тыс. автомобилей на ограниченных производственных мощностях.
«В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — рассказали «Интерфаксу» в АвтоВАЗе. О перезапуске регулярного производства Lada Largus компания сообщит позднее.
14 июля президент и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов пояснил, что выпуск Lada Largus зависит от поставок подсанкционных компонентов. Ранее автоконцерн неоднократно уходил в простои из-за нехватки запчастей и выпускал упрощенные модели автомобилей «с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».