Путинский экономист стал миллиардером
Сергей Глазьев — один из тех, кого можно назвать непосредственным разжигателем войны в Украине. С 2012 до 2019 года он был советником Владимира Путина, несколько раз избирался депутатом Госдумы, а сейчас входит в коллегию ЕЭК. Его спорные идеи влияли и продолжают влиять на политику страны до сих пор.
В 2014 году именно он требовал от Януковича отказаться от сближения с Евросоюзом, навязывая Украине евразийскую интеграцию — не вышло. После майдана и кризиса во власти Украины, Глазьев был одним из тех, кто непосредственно организовывал аннексию Крыма и проведение квазиреферендумов. Повторить крымский план помощник Путина планировал и на юго-восточных территориях страны.
Когда не получилось, Глазьев начал называть выбранную власть на Украине «фашистской хунтой». Он писал материалы для консервативного «Изборского клуба», где заявлял, что Украина трансформировалась в «фашистское государство, со всеми признаками фашизма, известными науке», а народ Украины якобы репрессируют за использование русского языка. Глазьев поддерживает и новый акт войны, приветствует «новую русскую весну»: он продолжает сравнивать Украину с Третьим рейхом и считает, что Россия спасает украинцев от рабства.
Самого себя Глазьев спас от бедности, в которой пребывают россияне благодаря политике Путина, экономическим советником которого долгие годы был Глазьев.
Издание «Метла» изучило декларации Глазьева и выявила явные несоответствия: у одного из главных идеологов войны доход никогда не поднимался выше 8 миллионов рублей в год, но уровень его жизни куда внушительнее.
Так, спустя полгода после отставки, у жены Глазьева появилась 384-метровая квартира в ЖК «Ближняя дача». Ее стоимость оценивается в 300 млн.
В Барвихе у Оксаны Глазьевой «Метла» нашла поместье. Цена загородной недвижимости — около 400 миллионов рублей.
На жену Глазьев также записал и огромную (256 кв.м.) квартиру на улице Ферсмана. Стоимость этого жилья — около 110 миллион рублей.
Сергей Глазьев предпочитает не записывать имущество на себя, ведь для этого есть жена и дети. Так, на свою 22-летнюю дочь Веру он оформил 106-метровую квартиру на Новочерёмушкинской стоимостью 35 млн рублей.
А у семьи Глазьевых в совместной собственности 155-метровая квартира, полученная от управления делами президента. Сейчас такая стоит 42 млн рублей.
У сына политика Юрия Глазьева мы нашли квартиру в подмосковном Солнечногорске, а у жены — ещё и земельные участки в Пушкинском районе.
Всего у одного из главных разжигателей войны в Украине «Метла» насчитала недвижимости на миллиард рублей. Некоторые из объектов были изначально приобретены на имя тестя путинского советника.
Бизнес-активы семьи оформлены на тёщу. Лилия Гомзик — совладелец устричной фермы в Крыму. Совокупная годовая выручка фирм, в которых у тёщи Глазьева по 22,5%, немного превышает 17 миллионов рублей.