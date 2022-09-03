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главы регионов
Иван Маслов
03 сентября 2022, 18:53

«Я устал, я ухожу - 2»

Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе в «бессрочный и длинный отпуск»

«Я устал, я ухожу - 2»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет уйти в бессрочный отпуск. «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Есть на Кавказе пословица — каким бы ни был гость долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее. Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали. Я уже старый, молодость ушла. Мы начали об этом думать, постараемся вовремя уйти», — сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни не уточнил, с чем связано его заявление. Он также не сказал прямо, планирует ли он покинуть должность или же имеет в виду что-то другое. Не говорится в заявлении Кадырова и о том, принял ли он какое-либо решение.

Ранее Рамзан Кадыров объявлял, что запретил командирам силовых подразделений республики уходить в отпуска на время войны в Украине. «Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение», — подчеркнул он.

Не в первый раз

Рамзан Кадыров уже объявлял о своей отставке в 2016 году, перед своими первыми выборами (до того момента его напрямую назначал президент страны). «Мое время уже прошло. Есть у человека предел. И сейчас для Кадырова пик, я считаю», — сказал он, добавив, что считает свою миссию на посту главы региона выполненной.

«Есть команда, есть президент страны. На все воля Аллаха. Я пехотинец. Если скажут дальше служить — буду служить, если «давай, до свидания» — попрощаюсь», — добавил Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что нужно дождаться окончания срока полномочий главы региона, чтобы делать какие-либо прогнозы. В марте того же года Владимир Путин назначил Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни, дав ему указание баллотироваться.

Были и другие случаи. В 2015 году он заявил о возможном уходе на фоне скандала со смертью при задержании чеченца Джамбулата Дадаева в Грозном, которое провели силовики Ставропольского УМВД без информирования чеченских силовиков. В 2017 Кадыров в интервью сообщил, что уйти с поста руководителя региона — его мечта. В 2020 году глава Чечни сказал, что «готов оставить должность», но не откажется считать президента Франции Эммануэля Макрона террористом из-за высказываний об авторах карикатур на пророка Мухаммеда.

Карьерный путь главы Чечни

Рамзан Кадыров начал свой путь во власть как помощник и телохранитель своего отца, муфтия Ичкерии Ахмата-Хаджи Кадырова. В 1999 году он вслед за отцом, который позднее стал первым президентом Чеченской республики, перешел на сторону федеральных властей.

9 мая 2004 года Кадыров-старший погиб во время теракта на центральной трибуне стадиона «Динамо». Тогда же Госсовет республики попросил Владимира Путина изменить закон о возрастных ограничениях, чтобы 28-летний Рамзан Кадыров, преемник Ахмата-Хаджи Кадырова, смог возглавить регион. Путин менять законодательство не стал, Кадыров отправился на работу в руководство правительства региона, где конфликтовал со вторым президентом Чечни Али Алхановым, претендуя на всю полноту власти в республике.

Официально Владимир Путин назначил Кадырова президентом Чечни в 2007 году. 5 марта 2011 года Дмитрий Медведев утвердил Рамазана Кадырова на новый пятилетний срок. В 2016 и 2021 годах прошли выборы главы региона, на которых Кадыров одержал победу с огромным отрывом. Его нынешний срок должен завершиться в 2026 году.

Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что борется с террористическим подпольем, выполняя приказ Путина. Последние чеченские боевики, по его словам, были ликвидированы в конце 2021 года. При этом периодически появлялись сообщения, что некоторые террористические атаки и задержания «террористов» были подставными и служили прикрытием для внесудебных расправ.

Кадырова неоднократно обвиняли в нарушении прав человека. Правозащитники рассказывали о пытках и убийствах оппозиционных блогеров, похищениях людей, заподозренных в критике чеченской власти, расправах над гомосексуалами. В ответ Рамзан Кадыров заявлял, что у него нет критиков, а правозащитников и журналистов называл террористами.

Также Кадыров отдал своим родственникам и знакомым ключевые посты в Республике. В декабре 2021 года начальником департамента дошкольного образования в Грозном стала его дочь, 20-летняя Хадижат Кадырова. Сестру главы Чечни Заругай Кадырову назначили помощником главы республики по дошкольному образованию. Ее муж Рамзан Черхигов занимает пост министра транспорта и связи Чечни.

Вторая сестра, Зулай Кадырова, пришла на пост заместителя управляющего делами главы и правительства Чечни. Ее муж Салман Закриев занял пост первого заместителя председателя парламента Чечни. Их 30-летний сын Якуб Закриев — вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства республики.

В октябре 2020 года приемный брат Кадырова Висита стал исполнять обязанности замруководителя управления Роспотребнадзора по республике. В сентябре того же года племянник главы региона Идрис Черхигов занял должность куратора Гудермесского и Шелковского районов, а в феврале еще один племянник — Хамзат Кадыров — стал министром спорта Чечни.

Четвероюродный брат Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров стал мэром Грозного. Он баллотировался в Госдуму, однако не прошел по региональному списку.

Разногласия с властью

Рамзан Кадыров создает образ главного сторонника Владимира Путина. Глава Чечни регулярно высказывается в поддержку решений президента. Он активно выступает за вторжение в Украину, повторяя за российским президентом, что стране необходима денацификация и демилитаризация. В Чечне под руководством Кадырова создали один из первых в России военных «добровольческих» батальонов. Сам Кадыров, если верить его телеграм-каналу, несколько раз выезжал на линию фронта.

При этом у главы Чечни периодически возникают разногласия с федеральной властью. К примеру, Кадыров раскритиковал решение Минюста РФ о признании экстремистскими материалами сборника «Сахих аль-Бухари». Он подчеркнул, что мусульманские ученые признают сборник вторым по значимости источником Священного Писания после Корана.

«Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому», — пригрозил Кадыров.

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