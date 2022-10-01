Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в потере Лимана
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в том, что российские войска были вынуждены оставить Лиман. Свое сообщение Кадыров опубликовал в Telegram почти сразу после того, как об оставлении Лимана официально заявило Минобороны России
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в том, что российские войска были вынуждены оставить Лиман. Свое сообщение с обвинениями Кадыров опубликовал в Telegram почти сразу после того, как об оставлении Лимана официально заявило Минобороны России.
По словам главы Чечни, Александр Лапин командовал обороной лиманского участка фронта. Рамзан Кадыров утверждает, что генерал-полковник «выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».
«Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат», мой дорогой брат Апты Алаудинов. В свою очередь, я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», — написал Рамзан Кадыров.
По его словам, неделю назад Александр Лапин перенес свой штаб в Старобельск, а сам уехал в Луганск. «Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — добавил он.
Ранее сегодня, 1 октября, Минобороны России сообщило, что войска были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи». Как пояснили в ведомстве, решение принято из-за создания угрозы окружения. Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ взяли российскую армию в полукольцо в Лимане.
В июне Минобороны России сообщало, что генерал-полковник Александр Лапин командует соединениями и воинскими частями группировок войск «Центр». Лапин занимает пост командующего войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. В июле президент России Владимир Путин наградил его званием Героя России.