Кадыров показал на видео стреляющих из гранатометов несовершеннолетних сыновей
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены его дети, стреляющие из различного вооружения, в том числе и из гранатометов. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены его дети, стреляющие из различного вооружения, в том числе и из гранатометов. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
На кадрах можно увидеть сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама, — которые на тренировочных полигонах осваивают оружие, стреляют из него по мишеням, а также запускают гранаты из подствольных гранатометов.
«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне!» - написал Кадыров в сопровождении выложенного видео.
Ранее Кадыров сообщил о скорой отправке своих несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции России на Украине (СВО). Он заверил, что они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).