Кадыров считает, что 50% российских силовиков «снесут любую западную армию» без резервистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, даже исключив резервистов, в стране остается «колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, даже исключив резервистов, в стране остается «колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием». Он считает, что 50% этого состава могли бы «снести любую западную армию». Господин Кадыров предложил главам ведомств РФ начать «оптимизацию рабочего процесса с учетом нововведений».
Среди ведомств, у сотрудников которых хорошая физическая подготовка, он назвал МЧС, федеральную службу судебных приставов, ФСБ, федеральную службу охраны, службу внешней разведки, управления ФСИН, федеральную таможенную службу, прокуратуру и следственный комитет. «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.
Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», — написал господин Кадыров в Telegram.
Глава Чечни назвал «жалким зрелищем» очереди людей в аэропортах, которые хотят избежать мобилизации. «И поневоле начинаешь понимать, что без этого балласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут. Только вред. Бесполезные люди. Пусть убегают, а в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», — добавил господин Кадыров.