Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов о внесении изменение и дополнений в Конституцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях.
Ранее в Минюсте Казахстана объяснили, что документы предполагают сокращение отдельных полномочий президента в отношении исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение президентской квоты в парламенте, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.
«Теперь президент Казахстана сможет назначать акимов (глав) области, города республиканского значения и столицы после одобрения местных депутатов. «Президентская квота» в сенате сократится с 15 до 10 депутатов. Главе государства будет запрещено состоять в политических партиях, а его близкие родственники не смогут занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе (предприятия, акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юрлица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Казахстана)», — отметили журналисты.
Референдум по изменению Конституции прошел в Казахстане в начале июня, поправки поддержали 77,18% избирателей. Согласно поправкам к Основному закону, один человек не может быть избран главой государства более двух раз подряд (в сентябре парламент Казахстана одобрил однократный семилетний президентский срок), изменился порядок выборов в парламент, также из Конституции пропало упоминание о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, что лишило его личных привилегий.