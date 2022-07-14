Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине, передает Deutsche Welle. «Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», - цитирует Токаева интернет-портал Tengrinnews.kz в четверг, 14 июля. По оценкам западных экспертов, Россию покинули более 200 крупных фирм, в частности кинокомпания Universal Pictures, Cisco, IBM, Coca-Cola Company, Lego, производитель бытовой техники Electrolux Professional и другие.
Ранее, 28 июня, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что в стране проводится большая работа для привлечения зарубежных IT-компаний. По данным министерства, в Казахстан уже переехали производитель видеоигр Рlауriх, онлайн-банк «Тинькофф», сервис пассажирских перевозок InDriver, шрифтовая студия Туре Туре, разработчик программного обеспечения Red Mad Robot и другие. Мусин уточнил, что оказано содействие по переезду более чем одной тысяче IT-специалистов.
17 июня Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в украинском Донбассе "квазигосударствами" и предупредил, что Казахстан не будет их признавать.
Кроме того, он заявил, что республика не станет помогать России обходить санкции, введенные США и Евросоюзом за войну в Украине. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», - подчеркнул Токаев в интервью телеканалу «Россия-24».
При этом он отметил, что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств» и продолжит вести с Россией торговлю и инвестировать в РФ.
Высказывания Токаева вызвали волну критики и оскорблений со стороны российских политиков и пропагандистов.