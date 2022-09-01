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01 сентября 2022, 11:27

Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года и объявил амнистию участникам январских протестов

Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года и объявил амнистию участникам январских протестов. Об этом он сообщает Tengrinews.kz.

Токаев также предложил ограничить пребывание на посту президента одним семилетним сроком. «Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — сказал Токаев.

Кроме того, президент объявил амнистию участникам протестов, которые прошли в стране в начале года. «Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане», — пояснил Токаев, добавив, что амнистия не коснется обвиняемых в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путем.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на топливо, которые впоследствии переросли в беспорядки и вооруженные столкновения с силовиками. 5 января Токаев объявил, что берет на себя должность главы Совета безопасности Казахстана, которую ранее занимал Назарбаев.

По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, большинство из них – гражданские лица. Всего по итогам массовых протестов задержали 13,5 тысячи жителей.

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