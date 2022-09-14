Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
Председатель КНР Си прибыл с государственным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана. Самолет с лидером КНР приземлился в аэропорту Нур-Султана, трансляция велась на странице господина Токаева в Facebook
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Самолет с лидером КНР приземлился в аэропорту Нур-Султана, трансляция велась на странице господина Токаева в Facebook.
Лидеры двух стран намерены провести переговоры, также планируется заключение ряда соглашений о сотрудничестве. Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина за время пандемии коронавируса: он не выезжал из Китая с конца января 2020 года.
15–16 сентября в узбекском Самарканде пройдет саммит глав государств—участников Шанхайской организации сотрудничества. Его также посетит господин Си. В рамках саммита планируются встречи президента России Владимира Путина с президентами Белоруссии, Узбекистана и Турции Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.
В июле японские СМИ писали, что глава КНР из-за пандемии ответил отказом на приглашение Владимира Путина приехать в Россию. В Кремле это отрицали, заявив, что Си Цзиньпин сможет посетить Россию после снятия коронавирусных ограничений (их отменили в РФ с 1 июля).