Великобритания обвинила Россию в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что этот компонент не имеет отношения к ядерному оружию.
21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что ее страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин в ответ заявил, что Россия не оставит без ответа тот факт, что «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».
«Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию», — говорится в заявлении Минобороны Великобритании, которое приводит Sky News.
В министерстве отметили, что научные исследования подтверждают: любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».
Ранее член Палаты лордов Реймонд Джоллифф задал Министерству обороны вопрос о том, содержится ли обедненный уран в каком-либо из типов боеприпасов, которые сейчас поставляются Лондоном в Украину. На сайте министерства был опубликован ответ Аннабель Голди, в котором сообщалось, что Великобритания начнет поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. В ООН выступили против поставок таких снарядов независимо от стороны конфликта.