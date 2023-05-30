Джеймс Клеверли: «Украина имеет право на удары за пределами своей страны»
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны. Однако, отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары по территории России, он заявил, что у Киева есть «законное право защищать себя».
«Она (Украина) имеет законное право делать это в границах своей страны, конечно. Однако у нее также есть право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию», — сказал Джеймс Клеверли на пресс-конференции.
При этом он подчеркнул, что его выступление не стоит рассматривать как оценку утренних атак в Москве. Однако, по словам главы британского МИДа, «в более широком смысле» военные цели Украины за пределами ее территории признаются мировым сообществом законными как часть национальной самообороны.
Сегодня, 30 мая, утром Москва и Подмосковье подверглись атаке, по разным оценкам, порядка 30 беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали.