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Европа
30.05.2023 21:58

Джеймс Клеверли: «Украина имеет право на удары за пределами своей страны»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны

Джеймс Клеверли: «Украина имеет право на удары за пределами своей страны»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву. Он отметил, что не осведомлен о деталях инцидента, и отказался делать предположения о причастности той или иной стороны. Однако, отвечая на вопрос, может ли Украина наносить удары по территории России, он заявил, что у Киева есть «законное право защищать себя».

«Она (Украина) имеет законное право делать это в границах своей страны, конечно. Однако у нее также есть право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию», — сказал Джеймс Клеверли на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что его выступление не стоит рассматривать как оценку утренних атак в Москве. Однако, по словам главы британского МИДа, «в более широком смысле» военные цели Украины за пределами ее территории признаются мировым сообществом законными как часть национальной самообороны.

Сегодня, 30 мая, утром Москва и Подмосковье подверглись атаке, по разным оценкам, порядка 30 беспилотников. Россия посчитала произошедшее терактом и обвинила в инциденте Украину. Официальные лица Украины причастность страны к атакам не признали.

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