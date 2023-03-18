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Европа
18.03.2023 13:42

Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон планирует помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей

Великобритания поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон планирует помочь Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей. По словам господина Клеверли, Великобритания стремится снизить негативное влияние санкций в отношении России на Казахстан.

«Казахстан также ясно дал понять, что будет уважать санкции и не станет лазейкой для их обхода. Мы благодарны за открытый диалог по этому вопросу. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы свести к минимуму экономическое воздействие на Казахстан от войны России на Украине», — сказал господин Клеверли в интервью казахстанскому.

«Мы продолжим работать вместе с правительством (Казахстана) для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы, это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работы со своими международными партнерами при помощи британского опыта, инвестиций», — добавил Джеймс Клеверли.

В частности, Великобритания будет помогать Казахстану в развитии проекта «Среднего коридора» для поиска альтернативных путей для экспорта казахстанских продуктов, в том числе нефти и газа.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. В декабре того же года МИД Казахстана признал негативное влияние санкций в отношении России на экономику страны.

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