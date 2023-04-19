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Европа
19.04.2023 14:19

Инфляция в Великобритании остается самой высокой в Западной Европе

Как отмечается в отчете ONS, больше всего выросли цены на жилье и коммунальные услуги — на 26,1%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте в годовом исчислении взлетели на 19,2%

Инфляция в Великобритании остается самой высокой в Западной Европе

В марте годовой уровень инфляции в Великобритании несколько снизился по сравнению с февралем, но все равно не смог опуститься ниже психологической отметки 10%. По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), в марте инфляция в стране составила 10,1%. И это самый высокий показатель среди стран Западной Европы и стран, входящих в G7.

Инфляция в Великобритании достигла пика в октябре 2022 года — 11,1%, максимум за 41 год, и в последующие месяцы стабильно, хотя и медленно снижается. Экономические аналитики лондонского Сити прогнозировали, что в марте она опустится до 9,8%.

Как отмечается в отчете ONS, больше всего выросли цены на жилье и коммунальные услуги — на 26,1%. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте в годовом исчислении взлетели на 19,2%, и это самый значительный рост этого показателя с августа 1977 года. Больше всего подорожали хлебобулочные изделия и крупы — на 19,4%, и это самый значительный рост за все время сбора таких данных, то есть с января 1989 года. Значительно выросли цены также на фрукты, шоколад и кондитерские изделия.

Учитывая сохраняющийся высокий уровень инфляции, эксперты прогнозируют, что на очередном заседании 11 мая Банк Англии примет решение о новом повышении процентных ставок, которые в марте были подняты на 25 базисных пунктов, до 4,25%. По мнению аналитиков, на которых ссылается The Guardian, ставка может быть поднята до 4,5%, а к осени — до 5%.

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