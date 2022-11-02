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Европа
02.11.2022 11:22

Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против России несмотря на сниженный турпоток

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что практически ни один россиянин не приехал в его страну на отдых этим летом из-за санкций Евросоюза. Он заявил, что, несмотря на сниженный турпоток, не жалеет о введенных ограничениях и призвал к их ужесточению

Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против России несмотря на сниженный турпоток

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что практически ни один россиянин не приехал в его страну на отдых этим летом из-за санкций Евросоюза. Он заявил, что, несмотря на сниженный турпоток, не жалеет о введенных ограничениях и призвал к их ужесточению.

«Мы не поддерживали в принципе горизонтальный (тот, который распространяется на все страны) запрет на посещение Евросоюза россиянами, но мы испытываем на себе реальные последствия как туристическое направление от того, что присоединились ко всем санкционным пакетам, потому что этим летом в Грецию практически никто из России не приехал, зато в Турцию отправились почти все россияне, которые хотели туда поехать. Так что мы заплатили цену за добросовестное выполнение санкционных обязательств, и я убежден, что мы поступили правильно», — заявил господин Мицотакис (цитата по Newmoney). Так он ответил на вопрос журналиста о том, правильно ли это, что Греция разрешает въезд российским туристам на фоне вооруженного конфликта в Украине.

Греческий премьер добавил, что Афины оказали большую военную поддержку Киеву, и украинцы ей «очень довольны». Он отметил, что действующие против России санкции дают эффект, однако они будут более действенными, если закрыть лазейки, которые позволяют России эти санкции обходить.

«Мы будем упорствовать на этом пути и всегда будем сторонниками европейской кампании по оказанию максимально возможного давления на Россию с целью скорейшего прекращения этой войны», — заявил Кириакос Мицотакис.

Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией 12 сентября. Визовый сбор для россиян увеличился с €35 до €80, также вырос срок рассмотрения заявлений на визы. Польша, а также еще несколько стран полностью прекратили выдавать туристические визы гражданам России.

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