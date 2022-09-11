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11 сентября 2022, 13:51

Премьер Греции призвал ЕС ответить на энергетический шантаж Путина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европейский Союз принять согласованный ответ на вызовы, поднятые шантажом президента России Владимира Путина поставками газа в Европу

Премьер Греции призвал ЕС ответить на энергетический шантаж Путина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европейский Союз принять согласованный ответ на вызовы, поднятые шантажом президента России Владимира Путина поставками газа в Европу.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на AP, об этом Мицотакис заявил в субботу, выступая на международной торговой выставке в греческих Салониках.

По словам греческого премьера, вторжение России в Украину - «легитимизировать деспотический авторитаризм и позволить любому нарушителю в других регионах» делать то же самое (вероятно, он имел в виду Турцию).

«В войне в Украине мы поддерживаем тех, кто себя обороняет, мы поддерживаем демократию и свободу… Мы знаем, что это такое – иметь (агрессивного) соседа», – добавил Мицотакис.

По мнению главы правительства Греции, Путин хочет превратить обеспокоенность Европы по поводу энергоносителей в политическую дестабилизацию. Он напомнил, что именно Афины еще в августе предложили ввести предельную цену на газ и отвязать от цены на электроэнергию.

«Лучше поздно, чем никогда», – отметил он, комментируя обсуждение этих предложений в ЕС.

Как сообщалось, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить предельную цену на российский газ. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 стран ЕС против установления предельной цены на газ.

Несколько министров заявили, что достижение соглашения будет непростым, учитывая энергетический баланс, поставки и потребности каждой страны, но они признали, что время имеет решающее значение, если наиболее уязвимые люди в Европе хотят получить своевременную помощь.

Министры передадут свои мнения Европейской комиссии, которая представит предложение для государств-членов на следующей неделе. После этого страны ЕС снова проведут оценку, и есть надежда, что решение может быть принято в начале октября.

Еврокомиссия уже призвала к установлению потолка цен на российский природный газ и добивается "солидарного вклада" от европейских нефтегазовых компаний, получивших невероятную прибыль от роста цен на энергоносители.

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